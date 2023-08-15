Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Владислав Пинаев принял решение об участии в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила, который состоится уже осенью 2023 года, сообщал ранее TagilCity.ru.
Он прокомментировал свое решение тремя главными причинами. Также отметил, что у него присутствует волнение — «Ведь я живой человек».
Подал по трем основным причинам. Первое, это ответственность перед жителями города за ту работу, которую мы начали в предыдущие годы и которую надо заканчивать. Второе, хочу сказать, что я являюсь членом одной большой команды, которая сегодня работает и в городе, и в области. Третье, есть план развития на следующие пять лет. Есть новые интересные проекты, которые необходимо, с моей точки зрения, в городе реализовать, — сообщил глава.
Добавим, документы начали принимать в понедельник, 14 августа. Перед Владиславом Пинаевым пакет необходимых бумаг подал еще один кандидат, имя которого в комиссии пока не называют, ссылаясь на конфиденциальность. Окончание приема запланировано на 25 августа, выходные при этом не учитываются.
Затем по 15 сентября будет проходить проверка достоверности этих документов. 27 сентября в 14:00 часов будет работать конкурсная комиссия, которая проверит, кто соответствует требованиям конкурса по части образования, гражданства и так далее. Далее конкурсантам предстоит собеседование, — пояснил Вадим Раудштейн.
Пять лет назад, в октябре 2018 года кандидатура Владислава Пинаева была единогласно выбрана 28 депутатами Гордумы прошлого созыва. На должность мэра также пробовались общественник Илья Коровин, учитель Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и юрист Александр Усольцев.