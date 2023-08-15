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Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила

Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила

15 августа 2023, 11:11
Фото: tagilcity.ru
15 августа Владислав Пинаев подал документы на отбор кандидатов на пост градоначальника. Действующий мэр Нижнего Тагила оказался вторым в списке претендентов.

Владислав Пинаев принял решение об участии в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила, который состоится уже осенью 2023 года, сообщал ранее TagilCity.ru.

Он прокомментировал свое решение тремя главными причинами. Также отметил, что у него присутствует волнение — «Ведь я живой человек».

Подал по трем основным причинам. Первое, это ответственность перед жителями города за ту работу, которую мы начали в предыдущие годы и которую надо заканчивать. Второе, хочу сказать, что я являюсь членом одной большой команды, которая сегодня работает и в городе, и в области. Третье, есть план развития на следующие пять лет. Есть новые интересные проекты, которые необходимо, с моей точки зрения, в городе реализовать, — сообщил глава.
Владислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэраВладислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэра
Владислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэраВладислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэра
Владислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэраВладислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэра
Владислав Пинаев подал документы на конкурс на должность мэра
Фото: tagilcity.ru

Добавим, документы начали принимать в понедельник, 14 августа. Перед Владиславом Пинаевым пакет необходимых бумаг подал еще один кандидат, имя которого в комиссии пока не называют, ссылаясь на конфиденциальность. Окончание приема запланировано на 25 августа, выходные при этом не учитываются.

Затем по 15 сентября будет проходить проверка достоверности этих документов. 27 сентября в 14:00 часов будет работать конкурсная комиссия, которая проверит, кто соответствует требованиям конкурса по части образования, гражданства и так далее. Далее конкурсантам предстоит собеседование, — пояснил Вадим Раудштейн.

Пять лет назад, в октябре 2018 года кандидатура Владислава Пинаева была единогласно выбрана 28 депутатами Гордумы прошлого созыва. На должность мэра также пробовались общественник Илья Коровин, учитель Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и юрист Александр Усольцев.

В Нижнем Тагиле объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
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#Юлия Степанова#Владислав Пинаев#Мэр#Администрация Нижнего Тагила#Конкурс#Документы#Политика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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