Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила

Добавим, документы начали принимать в понедельник, 14 августа. Перед Владиславом Пинаевым пакет необходимых бумаг подал еще один кандидат, имя которого в комиссии пока не называют, ссылаясь на конфиденциальность. Окончание приема запланировано на 25 августа, выходные при этом не учитываются.