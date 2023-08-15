Владислав Пинаев вновь выдвигается на пост главы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 14 августа по 18 августа 2023 года и с 21 августа по 25 августа 2023 года, отмечают в городской Думе Нижнего Тагила. Во вторник 15 августа Владислав Пинаев второй раз станет кандидатом на пост главы. Действующий мэр Нижнего Тагила подготовил необходимый пакет документов, а свое решение обещал прокомментировать после подачи бумаг в Думу, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
В октябре 2018 года кандидатура Владислава Пинаева была единогласно выбрана 28 депутатами Гордумы прошлого созыва. Наряду с ним соискателями тогда стали общественник Илья Коровин, учитель Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и юрист Александр Усольцев.