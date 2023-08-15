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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Владислав Пинаев вновь выдвигается на пост главы Нижнего Тагила

15 августа 2023, 08:30
Фото: tagilcity.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Владислав Пинаев принял решение об участии в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила, который состоится уже осенью 2023 года. Подачу документов действующий глава города осуществит 15 августа, выяснила редакция TagilCity.ru.

Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 14 августа по 18 августа 2023 года и с 21 августа по 25 августа 2023 года, отмечают в городской Думе Нижнего Тагила. Во вторник 15 августа Владислав Пинаев второй раз станет кандидатом на пост главы. Действующий мэр Нижнего Тагила подготовил необходимый пакет документов, а свое решение обещал прокомментировать после подачи бумаг в Думу, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. 

В октябре 2018 года кандидатура Владислава Пинаева была единогласно выбрана 28 депутатами Гордумы прошлого созыва. Наряду с ним соискателями тогда стали общественник Илья Коровин, учитель Данил Кукутин, предприниматель Евгений Рохлин и юрист Александр Усольцев.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Конкурс#Глава города#Депутаты#Городская дума#Политика#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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