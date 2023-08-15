Юрий Барзыкин: самые низкие цены на отдых осенью — в южных регионах России

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что в бархатный сезон предпочитают черноморские города не только из-за приемлемой стоимости отдыха — путешественников привлекает красота южной природы, пляжи и хорошо развитая индустрия развлечений. В плане культурного отдыха для россиян представляют интерес города с богатой историй — Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также уникальные места Татарстана и Северного Кавказа.
Юрий Барзыкин рассказал, что цены на отдых в разных регионах могут немного отличаться, однако в среднем начинаются от 46 тысяч рублей за десять дней в трехзвездочном отеле с завтраками.
Также в начале сентября растет популярность санаториев и лечебно-оздоровительных услуг, отметил эксперт.
Ранее о наиболее предпочитаемых направлениях для российских путешественников рассказал Артур Мурадян, генеральный директор туроператора SpaceTravel. Прежде всего он отметил южные регионы. Среди городов лидерство по-прежнему сохраняет за собой Сочи. Благоприятные погодные условия Северного Кавказа в части Дагестана, Карелии и Алтая также являются привлекательным моментом для туристов в бархатный сезон.