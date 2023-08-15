Юрий Барзыкин: самые низкие цены на отдых осенью — в южных регионах России

В беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что в бархатный сезон предпочитают черноморские города не только из-за приемлемой стоимости отдыха — путешественников привлекает красота южной природы, пляжи и хорошо развитая индустрия развлечений. В плане культурного отдыха для россиян представляют интерес города с богатой историй — Санкт-Петербург, Москва, Казань, а также уникальные места Татарстана и Северного Кавказа.