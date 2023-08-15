Завод в Кушве наказан за порчу воздуха вредными выбросами

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Проверку предприятия прокуроры проводили после многочисленных жалоб местных жителей. Выяснилось, что очистка газа в дробильно-сортировочном цехе не производится. Причиной стала ненадлежащая работа установки.
В прокуратуре также отметили, что экологический контроль на предприятии был формальным, а исследования качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны не проводились.
При этом сам комплекс, являющийся источником выбросов, не был поставлен на учет в качестве объекта негативно влияющего на окружающую среду. В результате предприятию выставлено требование об устранении нарушений.
Кушвинский завод также был обвинен в несоблюдении экологического законодательства по трем статьям КоАП РФ. За это ему были назначены штрафы. Однако их сумма не уточняется.
В результате предприятие привело в нормативное состояние все установки, а также контролируется качество воздуха.