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Завод в Кушве наказан за порчу воздуха вредными выбросами

Завод в Кушве наказан за порчу воздуха вредными выбросами

15 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
АО «АПК Кушвинский щебзавод» был наказан штрафами за то, что выбрасывал вредные вещества в атмосферу без очистки. Требование выставила Нижнетагильская природоохранная прокуратура.

Проверку предприятия прокуроры проводили после многочисленных жалоб местных жителей. Выяснилось, что очистка газа в дробильно-сортировочном цехе не производится. Причиной стала ненадлежащая работа установки.

В прокуратуре также отметили, что экологический контроль на предприятии был формальным, а исследования качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны не проводились.

При этом сам комплекс, являющийся источником выбросов, не был поставлен на учет в качестве объекта негативно влияющего на окружающую среду. В результате предприятию выставлено требование об устранении нарушений.

Кушвинский завод также был обвинен в несоблюдении экологического законодательства по трем статьям КоАП РФ. За это ему были назначены штрафы. Однако их сумма не уточняется.

В результате предприятие привело в нормативное состояние все установки, а также контролируется качество воздуха.

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#Очистка газа#Качество воздуха#Штрафы#Нарушения#Санитарно-защитная зона#Экологический контроль#Экология#Свердловская область#Ирина Кирилова
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