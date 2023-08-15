Жители Нижнего Тагила жалуются на кашель и запах из-за выбросов с завода

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Выбросы с завода ощущают жители Дзержинского района.
Ну неужели совсем ничего нельзя сделать? Голова раскалывается от этой вони. Газовая камера какая-то, — пишет жительница Марина.
Другая горожанка пожаловалась на возникшие кашель и отек носа на улице, когда она отводила ребенка в детский сад.
На вагонке ад, дымка, сразу кашель и нос отек, как вышли в садик, — говорит тагильчанка.
Напомним, 14 августа 2023 года жители Нижнего Тагила жаловались на специфический запах и темный в небе от коксохима.