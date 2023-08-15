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Жители Нижнего Тагила жалуются на кашель и запах из-за выбросов с завода

Жители Нижнего Тагила жалуются на кашель и запах из-за выбросов с завода

15 августа 2023, 03:54
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле горожане пожаловались на кашель, ужасный запах и дымку в небе от коксохимического предприятия утром 15 августа 2023 года.

Выбросы с завода ощущают жители Дзержинского района.

Ну неужели совсем ничего нельзя сделать? Голова раскалывается от этой вони. Газовая камера какая-то, — пишет жительница Марина.
Фото: tagilcity.ru

Другая горожанка пожаловалась на возникшие кашель и отек носа на улице, когда она отводила ребенка в детский сад.

На вагонке ад, дымка, сразу кашель и нос отек, как вышли в садик, — говорит тагильчанка.

Напомним, 14 августа 2023 года жители Нижнего Тагила жаловались на специфический запах и темный в небе от коксохима.

Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы и специфический запах с завода
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Выбросы#Коксохим#Коксохимпроизводство#Предприятие#Запах#Вредные вещества#Эксклюзив#Дымка#Кашель#Жалобы#Коксохимическое предприятие
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