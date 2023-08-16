5-летний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Экстренные службы города оперативно отправились на его поиски, пишет Е1. В результате его разыскали благодаря камерам видеонаблюдения.
На них видно, что ребенок перебежал через оживленную дорогу, не обращая внимания на светофоры. Известно, что он подходил к прохожим и хватал их за руки.
Увидев спасателей, малыш попытался от них убежать. Однако его уговорили поехать обратно в детский сад. Теперь стражи порядка выясняют, что случилось и что способствовало его побегу.