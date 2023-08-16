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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

5-летний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

5-летний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

16 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
В Первоуральске ребенок сбежал из детского сада. Это случилось 15 августа. Когда воспитатели заметили, что ребенка нет, они позвонили по телефону 112.

Экстренные службы города оперативно отправились на его поиски, пишет Е1. В результате его разыскали благодаря камерам видеонаблюдения.

На них видно, что ребенок перебежал через оживленную дорогу, не обращая внимания на светофоры. Известно, что он подходил к прохожим и хватал их за руки.

Увидев спасателей, малыш попытался от них убежать. Однако его уговорили поехать обратно в детский сад. Теперь стражи порядка выясняют, что случилось и что способствовало его побегу.

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#Дети#Побег#Первоуральск#Детсад#Поиск#Спасатели#Происшествия#Свердловская область#Дарья Сорокина
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