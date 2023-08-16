6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Женщина, сидевшая за рулем иномарки Nissan Micra, во время поворота налево столкнулась с автомобилем Mazda, который ехал навстречу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В аварии пострадал мальчик, ехавший в Nissan на заднем сидении в детском кресле. С ушибом правого глаза его отвезли в больницу. Сейчас за ребенком наблюдают врачи, чтобы исключить вероятность сотрясения мозга.
По словам женщины, она везла своего внука в детский парк аттракционов, а машину, едущую ей навстречу, она не заметила. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования оба водителя оказались трезвыми. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, 14 августа 2023 года в Нижнем Тагиле пострадал в аварии трехлетний ребенок. Его доставили в больницу.