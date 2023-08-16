6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

По словам женщины, она везла своего внука в детский парк аттракционов, а машину, едущую ей навстречу, она не заметила. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования оба водителя оказались трезвыми. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.