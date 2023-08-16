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6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

16 августа 2023, 14:24
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
Шестилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Происшествие случилось 16 августа 2023 года.

Женщина, сидевшая за рулем иномарки Nissan Micra, во время поворота налево столкнулась с автомобилем Mazda, который ехал навстречу, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

В аварии пострадал мальчик, ехавший в Nissan на заднем сидении в детском кресле. С ушибом правого глаза его отвезли в больницу. Сейчас за ребенком наблюдают врачи, чтобы исключить вероятность сотрясения мозга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

По словам женщины, она везла своего внука в детский парк аттракционов, а машину, едущую ей навстречу, она не заметила. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования оба водителя оказались трезвыми. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 14 августа 2023 года в Нижнем Тагиле пострадал в аварии трехлетний ребенок. Его доставили в больницу.

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