Активисты выступили против выброса отходов в почву Тагила, а четырех военных наказали

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Стали известны подробности падения годовалого мальчика из окна на улице Окунева в Нижнем Тагиле. Кроме пострадавшего ребенка в семье двое детей 10 и 11 лет. На момент ЧП мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в общежитии. А мальчик пришел на кухню, забрался на окно с помощью табурета, оперся на москитную сетку и упал. Ребенок находится в реанимации.
Общественники собирают подписи против сброса отходов на почву, который осуществляет агрокомплекс «Горноуральский». В петиции активисты ссылается на Конституцию РФ и право гражданина на благоприятную окружающую среду.
Четыре военнослужащих из Нижнего Тагила получили наказание за оставление своих частей. Двое из них получили по пять лет исправительной колонии общего режима. Под стражу они были взяты в зале суда. Еще двоим назначили условные сроки.
Женщина из Верхней Салды несколько раз теряла сознание от боли в правом боку. Скорую семья не дождалась, а в городской больнице пациентке в приеме отказали из-за отсутствия врачей. Женщину спасли сотрудники ГИБДД, которые отвезли ее медикам в Нижний Тагил.
Тагильчане продолжают жаловаться на затрудненность дыхания из-за выбросов вредных веществ с ЕВРАЗ НТМК. Выбросы отчетливо ощущаются в Дзержинском районе. Утром 16 августа тагильчане, живущие на Вагонке, сообщали, что им трудно дышать.