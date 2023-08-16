Активисты выступили против выброса отходов в почву Тагила, а четырех военных наказали

Стали известны подробности падения годовалого мальчика из окна на улице Окунева в Нижнем Тагиле. Кроме пострадавшего ребенка в семье двое детей 10 и 11 лет. На момент ЧП мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в общежитии. А мальчик пришел на кухню, забрался на окно с помощью табурета, оперся на москитную сетку и упал. Ребенок находится в реанимации.