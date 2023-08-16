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Активисты выступили против выброса отходов в почву Тагила, а четырех военных наказали

Активисты выступили против выброса отходов в почву Тагила, а четырех военных наказали

16 августа 2023, 14:44
Фото: Midjourney
Активисты выступили против выброса отходов в почву Тагила, а четырех военных наказали. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 августа.

Стали известны подробности падения годовалого мальчика из окна на улице Окунева в Нижнем Тагиле. Кроме пострадавшего ребенка в семье двое детей 10 и 11 лет. На момент ЧП мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в общежитии. А мальчик пришел на кухню, забрался на окно с помощью табурета, оперся на москитную сетку и упал. Ребенок находится в реанимации.

Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле
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Общественники собирают подписи против сброса отходов на почву, который осуществляет агрокомплекс «Горноуральский». В петиции активисты ссылается на Конституцию РФ и право гражданина на благоприятную окружающую среду.

Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
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Четыре военнослужащих из Нижнего Тагила получили наказание за оставление своих частей. Двое из них получили по пять лет исправительной колонии общего режима. Под стражу они были взяты в зале суда. Еще двоим назначили условные сроки.

Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части
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Женщина из Верхней Салды несколько раз теряла сознание от боли в правом боку. Скорую семья не дождалась, а в городской больнице пациентке в приеме отказали из-за отсутствия врачей. Женщину спасли сотрудники ГИБДД, которые отвезли ее медикам в Нижний Тагил.

Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
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Тагильчане продолжают жаловаться на затрудненность дыхания из-за выбросов вредных веществ с ЕВРАЗ НТМК. Выбросы отчетливо ощущаются в Дзержинском районе. Утром 16 августа тагильчане, живущие на Вагонке, сообщали, что им трудно дышать.

«Трудно дышать»: жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы с Коксохима
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#Дарья Сорокина#Ребенок#Почва#Военные#Активисты#Выброс отходов#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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