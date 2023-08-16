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Банк ДОМ. РФ: 2000 семей использовали «кредит до маткапитала» для оформления ипотеки

Банк ДОМ. РФ: 2000 семей использовали «кредит до маткапитала» для оформления ипотеки

16 августа 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ подвел итоги ипотечного кредитования с использованием механизма выдачи кредитов до получения материнского капитала, который напрямую передается застройщику Социальным фондом.

С начала текущего года с помощью этого инструмента ипотеку оформили около 2000 семей на общую сумму более 11 миллиардов рублей.

Наиболее активно ипотечные сделки с ускоренным порядком расчетов проводились в Москве и Подмосковье (по 1,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (1,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (приблизительно 900 миллионов рублей), а также в Тюменской области (порядка 600 миллионов рублей).

Среди регионов-лидеров также значатся Приморский край (500 миллионов рублей), Ростовская область (порядка 500 миллионов рублей), Свердловская область (460 миллионов рублей), Ленинградская область (460 миллионов рублей) и Новосибирская область (430 миллионов рублей).

«При таком порядке расчетов кредитные средства перечисляются на счет эскроу клиента сразу после регистрации сделки в Росреестре, а средства маткапитала застройщики получают напрямую от Социального фонда РФ. Новая схема, которая была запущена Банком ДОМ.РФ в прошлом году, позволила значительно ускорить проведение ипотечных сделок», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

До внедрения ускоренного порядка расчетов кредитные средства и материнский капитал перечислялись застройщикам только после поступления суммы материнского капитала в банк.

Свыше 80% сделок, проведенных в этом формате, заключены по программе «Семейная ипотека». Примерно 10% пришлось на программу для ИТ-специалистов, по 5% — на программы «Льготная на новостройки» и «Дальневосточная ипотека».

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