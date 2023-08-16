Банк ДОМ. РФ: 2000 семей использовали «кредит до маткапитала» для оформления ипотеки

Наиболее активно ипотечные сделки с ускоренным порядком расчетов проводились в Москве и Подмосковье (по 1,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (1,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (приблизительно 900 миллионов рублей), а также в Тюменской области (порядка 600 миллионов рублей).