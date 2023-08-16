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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после задержек рейсов в Екатеринбурге

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после задержек рейсов в Екатеринбурге

16 августа 2023, 06:41
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как случились массовые задержки рейсов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении.
Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, — сообщили в СК РФ.

Дело возбудило Московское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью столкнулись более 800 туристов. Пассажирам пришлось ждать рейса более трех суток. Это случилось из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings.

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#Ирина Кирилова#Уголовное дело#Самолет#Турция#Турист#Происшествия#Екатеринбург
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