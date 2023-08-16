Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после задержек рейсов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, — сообщили в СК РФ.
Дело возбудило Московское следственное управление на транспорте СКР.
Напомним, с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью столкнулись более 800 туристов. Пассажирам пришлось ждать рейса более трех суток. Это случилось из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings.