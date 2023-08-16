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Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пожилого инвалида в Заречном

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пожилого инвалида в Заречном

16 августа 2023, 16:27
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах следствия по делу избиения 72-летнего инвалида в Заречном.

Некоторое время назад пожилой мужчина был избит, после чего он потерял зрение на один глаз из-за полученных травм.

Уголовное дело, возбужденное по факту происшествия в Следкоме, на данный момент было завершено и направлено для утверждения заключения и передачи в суд.

Доклад об итогах расследования поручено предоставить исполняющему обязанности главы свердловского СУ СК Анатолию Надбитову.

Напомним, 14 июля 2023 года в селе под Нижним Тагилом официант кафе избил своего коллегу за то, что тот получал много чаевых. Пострадавшему диагностировали в больнице черепно-мозговую травму.

Официанта за чаевые избил коллега в кафе под Нижним Тагилом
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