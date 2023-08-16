Бастрыкин заинтересовался делом об избиении пожилого инвалида в Заречном

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Некоторое время назад пожилой мужчина был избит, после чего он потерял зрение на один глаз из-за полученных травм.
Уголовное дело, возбужденное по факту происшествия в Следкоме, на данный момент было завершено и направлено для утверждения заключения и передачи в суд.
Доклад об итогах расследования поручено предоставить исполняющему обязанности главы свердловского СУ СК Анатолию Надбитову.
Напомним, 14 июля 2023 года в селе под Нижним Тагилом официант кафе избил своего коллегу за то, что тот получал много чаевых. Пострадавшему диагностировали в больнице черепно-мозговую травму.