Деловая игра от компании «БАС» стала стимулом для развития технологий БПЛА в РФ

Одним из спикеров форума стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он назвал предварительные суммы, которые будут направлены на финансирование нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2024–2026 годах. «Предварительные цифры такие: на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит», — сказал он.