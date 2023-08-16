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Гендиректор ООО "Беспилотные авиационные системы" Алексей Варятченко

Деловая игра от компании «БАС» стала стимулом для развития технологий БПЛА в РФ

16 августа 2023, 09:41
Фото: пресс-служба ООО" Беспилотные авиационные системы"
Гендиректор ООО "Беспилотные авиационные системы" Алексей Варятченко
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» и деловая игра «Масштабирование применения БАС в регионах» стали мощным стимулом для развития беспилотной авиации в регионах России.

Интенсив прошел в Новосибирске, а ключевой его темой стала поддержка проектов, направленных на развитие беспилотных авиационных систем. Напомним, что разработка проекта по развитию отрасли БПЛА в России идет в рамках соответствующего поручения главы государства, пишет atas.info.

Одним из спикеров форума стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он назвал предварительные суммы, которые будут направлены на финансирование нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в 2024–2026 годах. «Предварительные цифры такие: на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит», — сказал он.

Андрей Белоусов также заявил, что гражданский государственный заказ на дроны будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Она будет работать с производителями беспилотников (их в России около 70), формировать линейки продукции и работать с операторами.

В свою очередь, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового развития, генеральный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков заявил о необходимости более интенсивного развития БАС в нашей стране.

«Переход к беспилотникам, оснащенным технологиями искусственного интеллекта, обеспечит ежегодный рост в четыре — восемь раз этого рынка в России», — сказал Дмитрий Песков.

Запоминающимся событием на «Архипелаге-2023» стала деловая игра «Масштабирование применения БАС в регионах», которую представил первый российский оператор беспилотников — ООО «БАС». В игре приняли участие более 400 представителей 50 регионов.

Как рассказал генеральный директор «БАС» Алексей Варятченко, игра разработана для того, чтобы в игровой форме показать регионам всё разнообразие сценариев применения дронов и то, насколько это может быть экономически эффективным.

В процессе игры игроки отрабатывали навыки участия в госзакупках, выбирали дроны в соответствии с особенностями сфер экономики (мониторинг, грузоперевозки, сельское хозяйство, профобразование, поиск пропавших). Также участники должны были разработать и защитить концепции региональных программ развития беспилотной авиации.

Как отметил Алексей Варятченко, игра стала драйвером развития беспилотной авиации в регионах. О том, как игра проводилась и чем завершилась, подробно информировали в телеграм-канале.

Призовые места соревнований заняли якутская, петербургская и псковская команды, а Гран-при получили представители Республики Башкортостан.

По мнению специалистов, эту деловую игру можно рассматривать как первый шаг по внедрению беспилотной авиации в регионах. В ближайшее время появится федеральный рейтинг региональных программ, составленный на основе разработанных игроками концепций. При этом проекты, которые команды защитили в процессе игры, уже стали руководством к действию во многих регионах.

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