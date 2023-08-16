Экс-сотрудник ФБР подводил под санкции конкурента Дерипаски

В задачи бывшего агента входило и исключение из санкционного перечня самого Дерипаски. Бизнесмен утверждал, что в 2018 году его подвергли санкциям незаконно и это принесло ему существенные убытки. Ущерб он оценил в $7,5 млрд и подал в суд на Министерство финансов США. Ведомство, в свою очередь, обнародовало некоторые документы, на основании которых Дерипаску внесли в санкционный список. Олигарх заявил, что это неправда.