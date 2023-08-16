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Экс-сотрудник ФБР подводил под санкции конкурента Дерипаски

Экс-сотрудник ФБР подводил под санкции конкурента Дерипаски

16 августа 2023, 12:51
Фото: Midjourney
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал может получить до 5 лет за решёткой. Его обвиняют в связях с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Как сообщает kommersant.ru, Макгонигал был начальником отдела контрразведки в отделении бюро Нью-Йорка. В отставку он вышел в 2018 году, в 2021-м он оказывал некоторые услуги Олегу Дерипаске.

Бывший агент Федерального бюро расследований рассказал, что должен был организовать расследование в отношении одного из конкурентов Дерипаски. Агентство Reuters утверждает, что речь идёт ещё об одном российском олигархе — Владимире Потанине. Усилия Макгонигала должны были увенчаться включением Потанина в санкционные списки. За работу он получил $17 500.

Bloomberg пишет, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском банке сначала на Кипр, затем в Нью-Джерси, и после этого их уже получал Макгонигал.

В задачи бывшего агента входило и исключение из санкционного перечня самого Дерипаски. Бизнесмен утверждал, что в 2018 году его подвергли санкциям незаконно и это принесло ему существенные убытки. Ущерб он оценил в $7,5 млрд и подал в суд на Министерство финансов США. Ведомство, в свою очередь, обнародовало некоторые документы, на основании которых Дерипаску внесли в санкционный список. Олигарх заявил, что это неправда.

Сообщается, что в ходе расследования была обнаружена связь Дерипаски с выборами в США. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы выявило связь между олигархом и Полом Манафортом, экс-председателем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Американский суд огласит приговор бывшему сотруднику ФБР 14 декабря. Его обвиняют в том числе в подделке документов и даче ложных показаний. Бывшему агенту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Российская юриспруденция также может заинтересоваться данным процессом. В УК РФ есть статья о призыве к введению санкций в отношении граждан РФ или отечественных юридических лиц. Наказанием за это может быть штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. В отдельных случаях полагается и штраф, и заключение.

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