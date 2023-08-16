Экс-сотрудник ФБР подводил под санкции конкурента Дерипаски

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как сообщает kommersant.ru, Макгонигал был начальником отдела контрразведки в отделении бюро Нью-Йорка. В отставку он вышел в 2018 году, в 2021-м он оказывал некоторые услуги Олегу Дерипаске.
Бывший агент Федерального бюро расследований рассказал, что должен был организовать расследование в отношении одного из конкурентов Дерипаски. Агентство Reuters утверждает, что речь идёт ещё об одном российском олигархе — Владимире Потанине. Усилия Макгонигала должны были увенчаться включением Потанина в санкционные списки. За работу он получил $17 500.
Bloomberg пишет, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском банке сначала на Кипр, затем в Нью-Джерси, и после этого их уже получал Макгонигал.
В задачи бывшего агента входило и исключение из санкционного перечня самого Дерипаски. Бизнесмен утверждал, что в 2018 году его подвергли санкциям незаконно и это принесло ему существенные убытки. Ущерб он оценил в $7,5 млрд и подал в суд на Министерство финансов США. Ведомство, в свою очередь, обнародовало некоторые документы, на основании которых Дерипаску внесли в санкционный список. Олигарх заявил, что это неправда.
Сообщается, что в ходе расследования была обнаружена связь Дерипаски с выборами в США. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы выявило связь между олигархом и Полом Манафортом, экс-председателем предвыборного штаба Дональда Трампа.
Американский суд огласит приговор бывшему сотруднику ФБР 14 декабря. Его обвиняют в том числе в подделке документов и даче ложных показаний. Бывшему агенту может грозить до 5 лет лишения свободы.
Российская юриспруденция также может заинтересоваться данным процессом. В УК РФ есть статья о призыве к введению санкций в отношении граждан РФ или отечественных юридических лиц. Наказанием за это может быть штраф или лишение свободы на срок до 3 лет. В отдельных случаях полагается и штраф, и заключение.