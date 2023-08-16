Мэр Нижнего Тагила прокомментировал сокращение парковок на проспекте Мира

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Ранее в общественном движении «Тагил без ям» сообщали, что количество мест для автомобилей в этом месте станет меньше на треть. А Владислав Пинаев сказал, что число парковочных мест не должно поменяться, а все работы ведутся строго по созданному ранее проекту.
Делаются проекты, которые проходят экспертизу. Проекты делаются в соответствии с действующим законодательством, поэтому какие парковки должны быть, они, конечно, будут там, — сказал глава города.
Также он добавил, что некоторые изменения в проект вносятся. Но число парковок это не должно затронуть. Об этом Пинаев заявил в эфире ТК «Телекон».
Также ранее активисты высказывались против сокращения мест для стоянки у здания ГИБДД.