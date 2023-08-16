Мэр Нижнего Тагила прокомментировал сокращение парковок на проспекте Мира

Ранее в общественном движении «Тагил без ям» сообщали, что количество мест для автомобилей в этом месте станет меньше на треть. А Владислав Пинаев сказал, что число парковочных мест не должно поменяться, а все работы ведутся строго по созданному ранее проекту.