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Мэр Нижнего Тагила прокомментировал сокращение парковок на проспекте Мира

Мэр Нижнего Тагила прокомментировал сокращение парковок на проспекте Мира

16 августа 2023, 08:09
Фото: «Тагил без ям»
Глава Нижнего Тагила высказался после высказанных переживаний тагильчан о сокращении количества парковок на проспекте Мира. Там сейчас проходят ремонтные работы.

Ранее в общественном движении «Тагил без ям» сообщали, что количество мест для автомобилей в этом месте станет меньше на треть. А Владислав Пинаев сказал, что число парковочных мест не должно поменяться, а все работы ведутся строго по созданному ранее проекту.

Делаются проекты, которые проходят экспертизу. Проекты делаются в соответствии с действующим законодательством, поэтому какие парковки должны быть, они, конечно, будут там, — сказал глава города.

Также он добавил, что некоторые изменения в проект вносятся. Но число парковок это не должно затронуть. Об этом Пинаев заявил в эфире ТК «Телекон».

Также ранее активисты высказывались против сокращения мест для стоянки у здания ГИБДД.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Город#Ремонтные работы#Парковки#Проспект Мира
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