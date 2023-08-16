tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Мигрантам с гражданством РФ в Свердловской области вручают повестки в военкомат

Мигрантам с гражданством РФ в Свердловской области вручают повестки в военкомат

16 августа 2023, 16:48
Фото: 1MI
Мигрантам в Свердловской области, которые получили российское гражданство, вручают повестки в военкомат. Три месяца назад регион стал одним из первых в стране проводить подобную работу.

По словам председателя «Дома народов Урала» Фаруха Мирзоева, силовики во время рейдов выдают повестки новым гражданам РФ с требованием о явке в военкомат для того, чтобы встать на воинский учет. Среди тех, кто еще не состоит на учете, много молодых людей, пишет ЕАН.

Также Мирзоев отметил, что если мужчина состоит на учете — не значит, что его призовут на военную службу. При этом, так как скоро военкоматы перейдут на «цифру», вся информация об уклоняющихся от службы будет известна при любых проверках.

Напомним, жителям Свердловской области приходят повестки в военкомат для уточнения всех личных данных тех, кто состоит на учете.

Жителям Свердловской области снова приходят повестки в военкомат
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут ли жителей Свердловской области оповещать о призыве по SMSЖителям Свердловской области снова стали приходить повесткиЖителям Екатеринбурга снова приходят повестки в военкоматы
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Общество#Военкомат#Мигранты#Гражданство РФ#Рейды#Воинский учет#Молодые люди#Уклонение от службы#Цифровизация#Проверки#Повестки
Подпишитесь
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Сегодня, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Сегодня, 10:34
Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части
Сегодня, 13:06
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34