Мигрантам с гражданством РФ в Свердловской области вручают повестки в военкомат

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
По словам председателя «Дома народов Урала» Фаруха Мирзоева, силовики во время рейдов выдают повестки новым гражданам РФ с требованием о явке в военкомат для того, чтобы встать на воинский учет. Среди тех, кто еще не состоит на учете, много молодых людей, пишет ЕАН.
Также Мирзоев отметил, что если мужчина состоит на учете — не значит, что его призовут на военную службу. При этом, так как скоро военкоматы перейдут на «цифру», вся информация об уклоняющихся от службы будет известна при любых проверках.
Напомним, жителям Свердловской области приходят повестки в военкомат для уточнения всех личных данных тех, кто состоит на учете.