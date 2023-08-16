«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Встреча с Женей была запланирована у лестниц железнодорожного вокзала. Именно с этой точки мы и решили начать рейд. План был таков: исследовать тактильные плиты, появившиеся после реконструкции вокзала, а также подойти к кассе и узнать условия покупки билета и правила оказания помощи.
В первую же минуту съемки на лестницах у главного входа на вокзал Женю под руку подхватил мужчина с тяжелой сумкой на плече. Не заметив съемку, он провел молодого человека с белой тростью в дверь, а затем в зал ожидания перед кассами. Затем понял, что нужно проводить до кассы, и сделал это.
В очереди за «покупкой» билетов мы стояли уже втроем. Как оказалось, наш помощник — из сибирского города Иркутска. Он попросил не снимать его, поскольку на то, есть определенные причины.
У нас там все отзывчивые. Только остановишься на дороге, ну если поломка какая, сразу помогут без вопросов, — отметил собеседник.
Женя рассказал, что при оформлении билета можно указать информацию об инвалидности. И независимо от этого на помощь будут направлены два человека — даже если инвалидность не предполагает использования коляски. Ожидание в ж/д кассе оказалось довольно долгим, поэтому мы приняли решение не терять время и все-таки пройти по тактильным полосам, от которых наш помощник увел Женю.
— Куда идем, Жень?
— Сейчас и посмотрим.
Полосы привели к выходу из вокзала, поэтому мы оказались там, откуда начинали рейд. Дальше мы направились на автовокзал.
Путь лежал к зданию автовокзала, куда незрячему человеку предстоит еще добраться. С помощью моих подсказок Женя самостоятельно дошел до дверей. На мой взгляд, найти двери автовокзала без помощи посторонних людей человеку с белой тростью нереально.
Внимание Жени привлекла тактильная табличка у дверей вокзала. Там он смог узнать некоторую информацию, за что похвалил исполнителей. Далее еще один сложный для незрячего человека вход в зону покупки билетов — без посторонней помощи не справиться однозначно.
На кассу Жена пробирался самостоятельно. Заметив, что рядом незрячий человек, женщина, единственная в очереди, пропустила Женю к кассе. Там нашему герою предложили билеты на ближайший рейс, а также сказали, что ему, как инвалиду, окажут всю необходимую помощь при посадке.
Женя отметил, что его в целом все устроило на обоих вокзалах, в частности, отношение сотрудников и прохожих. Парень уверен, что люди изначально не желают тебе зла, они просто могут постесняться предложить помощь. Также Женя рассказал о том, что не нужно делать при встрече с незрячим человеком.
Кто-то стесняется помочь, предложить помощь, потому что не знают, как правильно это сделать. Люди на самом деле в своем большинстве, если никуда не спешат, всегда готовы прийти на помощь. Даже если к людям подходишь, никто не отказывается этого сделать. Единственное, не нужно хватать за трость, ведь трость для нас, по сути, — глаз, вас же никто не хватает за глаз? — говорит в беседе с TagilCity.ru Женя.
Окончив проверку на вокзалах, мы думали над следующим пунктом. Мы решили пройтись по площади остановок общественного транспорта в поисках необходимой маршрутки или автобуса. При попытке найти в ход в первую попавшуюся маршрутку, Женя столкнулся с проблемой — не смог попасть в нее. Но на помощь пришел водитель: он увидел попытки молодого человека сесть в салон.
— Тебе куда надо?
— Ищу 56-ую.
— Пойдем.
Водитель 17-го маршрута проводил Женю до нужного транспорта. Тагильчанин держал сопровождающего за плечо, как обычно делает, когда идет с кем-то вдвоем. Он признался, что не ожидал помощи от водителя, и был очень благодарен ему.
Затем Жене понадобилось посетить аптеку, поэтому решили снять, как его обслужат там и как пройдет визит в целом. Целью было проверить, как Жене помогут разобраться с наличными купюрами.
Самой ближайшей оказалась аптека по проспекту Строителей, 29. Вход в нее вполне комфортный. Внутри оказалась только одна посетительница. Она помогла Жене подойти к кассе. Обслуживание, по словам Жени, прошло отлично, купюры взяли, рассчитали, а в конце даже предложили проводить до выхода. На этом рейд завершился. Евгений Быков уверен, что это была хорошая и плодотворная прогулка. Предлагаем вам посмотреть видео о нашем рейде.