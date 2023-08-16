«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку

Женя рассказал, что при оформлении билета можно указать информацию об инвалидности. И независимо от этого на помощь будут направлены два человека — даже если инвалидность не предполагает использования коляски. Ожидание в ж/д кассе оказалось довольно долгим, поэтому мы приняли решение не терять время и все-таки пройти по тактильным полосам, от которых наш помощник увел Женю.