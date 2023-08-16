Мужчина в Каменске-Уральском держал в квартире девятилетнюю девочку

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Известно, что мужчина был осужденным и недавно освободился из тюрьмы. За ним вскоре приехали сотрудники полиции, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский».
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге мужчина напал в лифте на девушку, которая поднималась домой. Девушка ударила нападавшего ключами, а когда двери лифта открылись, мужчина убежал.
Екатеринбурженка собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы.