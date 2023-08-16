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Мужчина в Каменске-Уральском держал в квартире девятилетнюю девочку

Мужчина в Каменске-Уральском держал в квартире девятилетнюю девочку

16 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
Мужчина держал в своей квартире девятилетнюю девочку в Каменске-Уральском. Происшествие случилось вечером 15 августа 2023 года.

Известно, что мужчина был осужденным и недавно освободился из тюрьмы. За ним вскоре приехали сотрудники полиции, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано Каменск-Уральский».

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге мужчина напал в лифте на девушку, которая поднималась домой. Девушка ударила нападавшего ключами, а когда двери лифта открылись, мужчина убежал.

Екатеринбурженка собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте
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