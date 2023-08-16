На ЭТП РЭО заключили крупнейшую сделку в истории электроторгов по продаже металлолома

Как уточнил глава РЭО Денис Буцаев, самой крупной стала сделка по продаже черных металлов — на 10 миллионов рублей компанией «РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛ». Следом идет Невский экологический оператор с продажей стеклобоя, металлолома, пластика и тетрапака на 5,5 миллиона рублей. И на третьем месте — компания «Инновационные технологии» с продажей цветмета на 770 тысяч рублей, полимеров — на 382,5 тысячи рублей, макулатуры — на 248 тысяч рублей, передает transsibinfo.com.