На нескольких перекрестках Нижнего Тагила перестали работать светофоры

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Так, до 15:00 проводится реконструкция светофора на перекрестке улиц Ломоносова и Островского. До 13:00 не был доступен светофор на пересечении улиц Островского и Газетной.
В 15:30 заработает светофор на перекрестке улиц Мира и Горошникова. Питание также не доступно на пешеходном переходе на Черноисточинском шоссе в районе остановки «Пятый магазин». Его планируется вернуть в 17:00.
Все отключения являются плановыми, сообщили в Центре организации дорожного движения.