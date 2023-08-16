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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

На нескольких перекрестках Нижнего Тагила перестали работать светофоры

На нескольких перекрестках Нижнего Тагила перестали работать светофоры

16 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
На нескольких перекрестках в Нижнем Тагиле временно приостановили работу светофоров. Включить их обратно планируется в тот же день.

Так, до 15:00 проводится реконструкция светофора на перекрестке улиц Ломоносова и Островского. До 13:00 не был доступен светофор на пересечении улиц Островского и Газетной.

В 15:30 заработает светофор на перекрестке улиц Мира и Горошникова. Питание также не доступно на пешеходном переходе на Черноисточинском шоссе в районе остановки «Пятый магазин». Его планируется вернуть в 17:00.

Все отключения являются плановыми, сообщили в Центре организации дорожного движения.

#Ирина Кирилова#Перекрестки#Улицы#Пешеходный переход#Светофоры#Реконструкция#Ремонт#Транспорт#Нижний Тагил
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