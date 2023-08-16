Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В петиции автор ссылается на Конституцию РФ и право гражданина на благоприятную окружающую среду. Он упоминает о неоднократных санкциях в отношении свинокомплекса со стороны надзорных ведомств, и о том, что агрокомплекс продолжает нарушать законодательство. Кроме того, создатель обращения говорит о запрете сброса отходов производства на почву на законодательном уровне.
Автором петиции стал активист Андрей Гебень. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что таким образом общественники надеются вновь привлечь общественное внимание к этой экологической проблеме.
Цель — людей сплотить, вокруг этой проблемы, пока сплотились не очень, — отметил общественник Андрей Гебень в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Коллективное обращение было направлено трем адресатам: главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову, в одноименную мэрию, а также в уральское управление Росприроднадзора. Последнее, кстати, недавно выдал агрокомплексу «Горноуральский» в лице директора Вадима Куликова предписание за грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух».