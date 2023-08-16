Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»

В петиции автор ссылается на Конституцию РФ и право гражданина на благоприятную окружающую среду. Он упоминает о неоднократных санкциях в отношении свинокомплекса со стороны надзорных ведомств, и о том, что агрокомплекс продолжает нарушать законодательство. Кроме того, создатель обращения говорит о запрете сброса отходов производства на почву на законодательном уровне.