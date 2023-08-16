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Поля агрокомплекса «Горноуральский»

Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»

16 августа 2023, 10:34
Фото: tagilcity.ru
Поля агрокомплекса «Горноуральский»
Общественники собирают подписи против сброса отходов на почву, который осуществляет агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом.

В петиции автор ссылается на Конституцию РФ и право гражданина на благоприятную окружающую среду. Он упоминает о неоднократных санкциях в отношении свинокомплекса со стороны надзорных ведомств, и о том, что агрокомплекс продолжает нарушать законодательство. Кроме того, создатель обращения говорит о запрете сброса отходов производства на почву на законодательном уровне.

Автором петиции стал активист Андрей Гебень. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что таким образом общественники надеются вновь привлечь общественное внимание к этой экологической проблеме.

Цель — людей сплотить, вокруг этой проблемы, пока сплотились не очень, — отметил общественник Андрей Гебень в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.

Коллективное обращение было направлено трем адресатам: главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову, в одноименную мэрию, а также в уральское управление Росприроднадзора. Последнее, кстати, недавно выдал агрокомплексу «Горноуральский» в лице директора Вадима Куликова предписание за грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух».

Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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