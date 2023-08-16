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Обвиненного в мошенничестве директора института спорта УрФУ вернули в СИЗО

Обвиненного в мошенничестве директора института спорта УрФУ вернули в СИЗО

16 августа 2023, 11:22
Фото: 1MI
Свердловский областной суд вернул в СИЗО директора физкультуры УрФУ в Екатеринбурге Евгения Шурманова. Он там пробудет до 15 января 2024 года. Ранее преподаватель был обвинен в мошенничестве.

3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил директору меру пресечения. Он выпустил его из-под стражи. Однако был наложен запрет на некоторые действия. Постановление опротестовал прокурор, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Шурманов был задержан в Екатеринбурге в середине июня 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчину отправили под арест. Он неоднократно пытался выйти из СИЗО, но каждый раз суд ему отказывал.

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#Ирина Кирилова#Сизо#Арест#Суд#Криминал#Екатеринбург
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