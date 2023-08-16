Обвиненного в мошенничестве директора института спорта УрФУ вернули в СИЗО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил директору меру пресечения. Он выпустил его из-под стражи. Однако был наложен запрет на некоторые действия. Постановление опротестовал прокурор, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, Шурманов был задержан в Екатеринбурге в середине июня 2022 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчину отправили под арест. Он неоднократно пытался выйти из СИЗО, но каждый раз суд ему отказывал.