Около тысячи полицейских приехали в Екатеринбург. Рассказываем, что случилось

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Обусловлено это тем, что не хватает кадров. В полиции Екатеринбурга не заняты сотни мест. Поэтому патрулировать улицы и охранять спортивные объекты будут сотрудники из региона, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источник. Игры в Екатеринбурге запланированы на 19 -31 августа.
Ранее стало известно о том, что стало меньше полицейских и служебных собак. Об этом рассказывал житель Каменска-Уральского. По его словам, 15 августа неизвестный сообщил о минировании различных объектов в городе. Люди были эвакуированы. Однако на места для проверок приехали полицейские без собак. Как пояснил сотрудник полиции, все собаки были направлены в Екатеринбург для охраны универсиады.