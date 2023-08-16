Около тысячи полицейских приехали в Екатеринбург. Рассказываем, что случилось

Ранее стало известно о том, что стало меньше полицейских и служебных собак. Об этом рассказывал житель Каменска-Уральского. По его словам, 15 августа неизвестный сообщил о минировании различных объектов в городе. Люди были эвакуированы. Однако на места для проверок приехали полицейские без собак. Как пояснил сотрудник полиции, все собаки были направлены в Екатеринбург для охраны универсиады.