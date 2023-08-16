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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Тысячи полицейских будут охранять фестиваль спорта в Екатеринбурге

Около тысячи полицейских приехали в Екатеринбург. Рассказываем, что случилось

16 августа 2023, 15:32
Фото: 1MI

Тысячи полицейских будут охранять фестиваль спорта в Екатеринбурге

Восемь сотен полицейских направлены в Екатеринбург из различных муниципалитетов Свердловской области для обеспечения порядка на Международном фестивале университетского спорта.

Обусловлено это тем, что не хватает кадров. В полиции Екатеринбурга не заняты сотни мест. Поэтому патрулировать улицы и охранять спортивные объекты будут сотрудники из региона, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источник. Игры в Екатеринбурге запланированы на 19 -31 августа.

Ранее стало известно о том, что стало меньше полицейских и служебных собак. Об этом рассказывал житель Каменска-Уральского. По его словам, 15 августа неизвестный сообщил о минировании различных объектов в городе. Люди были эвакуированы. Однако на места для проверок приехали полицейские без собак. Как пояснил сотрудник полиции, все собаки были направлены в Екатеринбург для охраны универсиады.

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#Ирина Кирилова#Полиция#Охрана#Универсиада#Общество#Екатеринбург#Свердловская область
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