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Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле

Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле

16 августа 2023, 13:36
Фото: 1MI
Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности в Нижнем Тагиле объявлен с 16 по 19 августа 2023 года.

Режим НМУ установлен для рассеивания вредных примесей в атмосфере, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, утром 15 и 16 августа 2023 года в Нижнем Тагиле местные жители ощущали неприятный запах в воздухе, а также наблюдали дым от Коксохимического завода ЕВРАЗ НТМК.

Кроме того, 15 августа из-за выбросов у жителей Дзержинского района был кашель, а у одной из горожанок болела голова.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Выбросы#Режим НМУ#Атмосфера#Воздух#Загрязнение воздуха#Вредные примеси#НМУ#Дым#Коксохимический завод#ЕВРАЗ НТМК#Запах#Метеорологические условия#Экология
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