Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Режим НМУ установлен для рассеивания вредных примесей в атмосфере, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, утром 15 и 16 августа 2023 года в Нижнем Тагиле местные жители ощущали неприятный запах в воздухе, а также наблюдали дым от Коксохимического завода ЕВРАЗ НТМК.
Кроме того, 15 августа из-за выбросов у жителей Дзержинского района был кашель, а у одной из горожанок болела голова.