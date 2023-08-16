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РЭО зафиксировал рост собираемости платежей за вывоз ТКО до 91,4%

16 августа 2023, 17:03
По результатам первого полугодия 2023 года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросла на 5,3% и достигла 91,4%.

Российский экологический оператор (РЭО) исследовал показатели по собираемости платежей у региональных операторов, работающих в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает gorod55.

«РЭО провел регулярный анализ собираемости платежей региональных операторов по обращению с ТКО. В первом полугодии 2022 года она составляла 86,1%, в этом году показатель вырос сразу на 5,3% и составил 91,4%», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Всего, по его информации, физическим и юридическим лицам в указанном периоде отправили счетов на 139,3 миллиарда рублей, из которых уплачено 127,3 миллиарда рублей.

Наиболее высокой собираемости средств за вывоз отходов достигли в Уральском федеральном округе (95,3% — рост на 2,4%) и Северо-Западном федеральном округе (93,7% — рост на 13,5%). Самую низкую собираемость за январь — июнь текущего года зафиксировали на территории Дальневосточного федерального округа (83,7% — снижение на 1,7%).

В регионах собираемость выше 100% наблюдалась в Ненецком автономном округе (110,8%) и Тюменской области (100,9%). Наиболее низкие показатели собираемости отмечены в Ингушетии (31,8%), республиках Тыва (56,1%) и Дагестан (58,3%).

Среди региональных операторов собираемость более 100% зафиксировали у МУП Заполярного района «Севержилкомсервис» во второй зоне деятельности (Ненецкий автономный округ), ГУП РК «Крымэкоресурсы» (кластеры № 3−6, Республика Крым), ООО «Спецавтохозяйство» (кластер № 5, Амурская область), ООО «ТЭО» на территории Тюменской области и АО «Югра-Экология» в северной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Довольно низкие показатели с собираемостью менее 60% продемонстрировали Алтайский край, Томская область, республики Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ингушетия и Хакасия.

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