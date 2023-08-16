Садовые войны. Мужчина терроризирует соседей в коллективном саду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Супруги Галина и Василий проживают в дачном доме с весны и до осени. По их словам, сосед устраивает с ними конфликты. Один раз он в отместку измазал их забор фекалиями. Также супруги жалуются, на мусор соседа около своего забора и ров поперек дороги.
Галина и Василий утверждают, что сосед неоднократно провоцировал драки и требовал деньги за порванную одежду. Обращения к председателю садового товарищества не принесли результата. Также неоднократно соседи писали заявления в полицию.
В июне прошлого года, рано утром, он подкараулил меня, бежал позади и шипел, что «упакует» меня и мою семью! Пытался схватить меня за руку, подходил очень близко, тем самым провоцировал мою собаку (очень хотел, чтобы она его укусила, так как всё происходящее ещё и снимал на свой сотовый телефон), — рассказала Галина в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Через несколько дней сосед снова спровоцировал скандал, по словам женщины. При этом все происходящее он снимал на телефон. На следующий день Василий привез к дому деревянные щиты. Сосед наблюдал как мужчина выгружает их, а затем подошел и несколько раз ударил его по голове. После этого он взял камни и, забежав на участок, стал угрожать, что разобьет окна.
Василий отправился к соседу, чтобы вызвать полицию, но в это время буйный сосед забрал 10 щитов. Позднее он заявил, что Василий сам ему их отдал, сообщила женщина.
Заявление в полицию написано, будем ждать, надеемся на справедливое вмешательство сотрудников правопорядка! Кстати, вызванным сотрудникам полиции он пояснил, что эти щиты муж ему сам отдал. Зашел к нам в дом, угрожал убить, всяко оскорблял, — утверждает Галина.
Она отметила, что после случившегося супруга положили в больницу.
В МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что по данным инцидентам зарегистрированы обращения. В конфликте между соседями разбирается участковый уполномоченный. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.