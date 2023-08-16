Садовые войны. Мужчина терроризирует соседей в коллективном саду в Нижнем Тагиле

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Через несколько дней сосед снова спровоцировал скандал, по словам женщины. При этом все происходящее он снимал на телефон. На следующий день Василий привез к дому деревянные щиты. Сосед наблюдал как мужчина выгружает их, а затем подошел и несколько раз ударил его по голове. После этого он взял камни и, забежав на участок, стал угрожать, что разобьет окна.