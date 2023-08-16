Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Кроме пострадавшего мальчика в семье двое старших детей 10 и 11 лет. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», в день, когда случилось происшествие, мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в квартире семейного общежития.
Мальчик, находясь без присмотра, пришел на кухню, забрался на окно с помощью табурета, который стоял рядом и, оперевшись на москитную сетку, упал вниз.
Данная семья в Дзержинском районе живет чуть больше полугода и часто меняет место жительства. Ранее они жили в пригороде, где мать поставили на учет в полицию за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщили TagilCity.ru в полиции полиции Нижнего Тагила.
В отношении женщины составили административный протокол. Семья сейчас находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Судьбу детей будут решать вместе с органами опеки.
Напомним, происшествие случилось 15 августа 2023 года. В результате падения мальчик получил травму головы, перелом голени и костей таза. Сейчас он находится в реанимации.