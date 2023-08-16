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Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 04:18

Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле

16 августа 2023, 03:29
Фото: 1MI
Стали известны обстоятельства, при которых годовалый мальчик выпал из окна в Нижнем Тагиле на улице Окунева.

Кроме пострадавшего мальчика в семье двое старших детей 10 и 11 лет. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», в день, когда случилось происшествие, мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в квартире семейного общежития.

Мальчик, находясь без присмотра, пришел на кухню, забрался на окно с помощью табурета, который стоял рядом и, оперевшись на москитную сетку, упал вниз.

Данная семья в Дзержинском районе живет чуть больше полугода и часто меняет место жительства. Ранее они жили в пригороде, где мать поставили на учет в полицию за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщили TagilCity.ru в полиции полиции Нижнего Тагила.

В отношении женщины составили административный протокол. Семья сейчас находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Судьбу детей будут решать вместе с органами опеки.

Напомним, происшествие случилось 15 августа 2023 года. В результате падения мальчик получил травму головы, перелом голени и костей таза. Сейчас он находится в реанимации.

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