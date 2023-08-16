Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле

Кроме пострадавшего мальчика в семье двое старших детей 10 и 11 лет. Как рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», в день, когда случилось происшествие, мать ушла из дома, чтобы оплатить проживание в квартире семейного общежития.