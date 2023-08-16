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Торфяной пожар снова разгорелся в районе Шайдурихи под Невьянском

Торфяной пожар снова разгорелся в районе Шайдурихи под Невьянском

16 августа 2023, 10:29
Фото: 1MI
В районе Шайдурихи под Невьянском снова разгорелся пожар. Для его тушения нужны мужчины-волонтеры.

Сбор желающих запланирован на 17 августа 09:00 около здания администрации Невьянского ГО по адресу: улица Кирова, дом 1.

При себе нужно иметь удобную одежду для работы в лесу, еду, воду. Телефон для связи: 8 (904) 5430694 — Пьянков Евгений Валерьевич. Об этом сообщили в местной администрации.

Напомним, что ранее в крупном пожаре в селе Шайдуриха погибла пожилая женщина. Тогда дом, где жила погибшая, загорелся, вместе с супругом они выбежали на улицу.

Однако мужчина решил вернуться в дом за документами. Ему обожгло лицо, и тогда он вновь убежал ни с чем. Тело его жены было найдено в сгоревшей бане.

Также ранее в Шайдурихе сгорели 13 домов и около 30 дач.

После гибели пожилой женщины при пожаре в Шайдурихе возбуждено уголовное дело
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#Дарья Сорокина#Пожар#Волонтеры#Администрация#Лес#Происшествия#Свердловская область
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