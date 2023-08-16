Торфяной пожар снова разгорелся в районе Шайдурихи под Невьянском

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Сбор желающих запланирован на 17 августа 09:00 около здания администрации Невьянского ГО по адресу: улица Кирова, дом 1.
При себе нужно иметь удобную одежду для работы в лесу, еду, воду. Телефон для связи: 8 (904) 5430694 — Пьянков Евгений Валерьевич. Об этом сообщили в местной администрации.
Напомним, что ранее в крупном пожаре в селе Шайдуриха погибла пожилая женщина. Тогда дом, где жила погибшая, загорелся, вместе с супругом они выбежали на улицу.
Однако мужчина решил вернуться в дом за документами. Ему обожгло лицо, и тогда он вновь убежал ни с чем. Тело его жены было найдено в сгоревшей бане.
Также ранее в Шайдурихе сгорели 13 домов и около 30 дач.