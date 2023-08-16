Тренер Волынкина: Главными элементами здоровой диеты являются питание и водный баланс

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В беседе с журналистами рассказала NEWS.ru эксперт отметила, что желательно исходить из формы суточной калорийности. При этом необходимо следить за балансом белков, жиров и углеводов, а также за водным режимом и сном.
«Утром: белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, при похудении лучше использовать творог 5% или 9%, и гречка. В обед уменьшаем углеводы, используем рыбу, курицу, мясо и тушеные овощи или на пару, вечером также белок или протеиновый коктейль и овощной салат. К вечеру углеводная стрелка должна стремиться к нулю, они нужны утром, так как это заряд бодрости и энергии на весь день», — рассказала Волынкина.
Что касается водного режима, то эксперт посоветовала пить 0,3 литра жидкости на килограмм веса. Спать необходимо не меньше восьми часов. При здоровой диете, необходимо также учитывать количество тренировочных дней, добавила тренер.