Тюрьма грозит пермячке в Екатеринбурге за мошенничество с кредитами

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина вступила в сговор с сообщником. Они решили похитить средства банка. Неизвестный нашел справки о доходах и суммах налога на имя обвиняемой. В них были указаны ложные сведения о трудоустройстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Женщина с поддельными документами обратилась в банк для получения кредита. Выплачивать она его не планировала. После того, как кредит был одобрен и средства поступили на счет, обвиняемая часть оплатила за страховку, а остаток свыше 3,5 млн рублей получила наличными.
В результате 3,3 млн рублей женщина отдала соучастнику, а остальное потратила. Также в конце сентября 2022 года обвиняемая расторгла договор страхования. Более 1,3 млн рублей она получила наличными и часть также отдала неизвестному. Уголовное дело уже отправлено в суд.