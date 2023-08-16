Тюрьма грозит пермячке в Екатеринбурге за мошенничество с кредитами

По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина вступила в сговор с сообщником. Они решили похитить средства банка. Неизвестный нашел справки о доходах и суммах налога на имя обвиняемой. В них были указаны ложные сведения о трудоустройстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.