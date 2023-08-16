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Updated Сегодня, 11:50

Тюрьма грозит пермячке в Екатеринбурге за мошенничество с кредитами

Тюрьма грозит пермячке в Екатеринбурге за мошенничество с кредитами

16 августа 2023, 11:48
Фото: 1MI
За мошенничество с кредитом жительнице Пермского края грозит уголовное наказание в Екатеринбурге. Женщина обвиняется в групповом мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в сентябре 2022 года женщина вступила в сговор с сообщником. Они решили похитить средства банка. Неизвестный нашел справки о доходах и суммах налога на имя обвиняемой. В них были указаны ложные сведения о трудоустройстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина с поддельными документами обратилась в банк для получения кредита. Выплачивать она его не планировала. После того, как кредит был одобрен и средства поступили на счет, обвиняемая часть оплатила за страховку, а остаток свыше 3,5 млн рублей получила наличными.

В результате 3,3 млн рублей женщина отдала соучастнику, а остальное потратила. Также в конце сентября 2022 года обвиняемая расторгла договор страхования. Более 1,3 млн рублей она получила наличными и часть также отдала неизвестному. Уголовное дело уже отправлено в суд.

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#Ирина Кирилова#Сговор#Мошенничество#Банк#Поддельные документы#Наличные#Уголовное дело#Суд#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО
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