У девушки из Екатеринбурга украли 300 тысяч во время ее возвращения из Астаны

В Астану екатеринбурженка отправилась, взяв с собой 400 тысяч рублей наличными. Во время поездки девушка потратила 100 тысяч и, когда настало время возвращаться, она сдала чемодан с оставшимися деньгами в багаж, не закрыв его при этом на замок и не обмотав пленкой, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».