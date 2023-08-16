У девушки из Екатеринбурга украли 300 тысяч во время ее возвращения из Астаны

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Астану екатеринбурженка отправилась, взяв с собой 400 тысяч рублей наличными. Во время поездки девушка потратила 100 тысяч и, когда настало время возвращаться, она сдала чемодан с оставшимися деньгами в багаж, не закрыв его при этом на замок и не обмотав пленкой, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Когда самолет приземлился в аэропорту Кольцово, девушке вернули чемодан, в котором денег не было. Известно, что эти 300 тысяч рублей должны были пойти на сборы детей в школу. В полиции стали проводить проверку по факту происшествия. Подозреваемых пока нет.
Напомним, в Екатеринбурге сторож автомобильного салона украл из сейфа около семи миллионов рублей и решил на них «погулять». В итоге его задержали сотрудники полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
По словам мужчины, он сперва хотел взять несколько десятков тысяч, а когда увидел деньги — не удержался и взял все, что находилось в сейфе.