Участника СВО из Свердловской области насмерть сбила малшина у военного госпиталя

Очевидцы рассказали, что девушка, находившаяся за рулем, тоже была на пляже и решила покататься на машине отца. У нее не было прав. Владельцу машины уже выписан штраф. А сама 21-летняя девушка пока не понесла наказания. Известно, что она отказалась проходить медосвидетельствование, сообщили в УГИБДД по Алтайскому краю.