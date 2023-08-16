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Участника СВО из Свердловской области насмерть сбила малшина у военного госпиталя

Участника СВО из Свердловской области насмерть сбила малшина у военного госпиталя

16 августа 2023, 07:12
Фото: 1MI
С жителем села Некрасово Белоярского района Александром Рыбаковым простятся 16 августа. Мужчина был участником СВО, но скончался не на фронте. 29 июля он был сбит автомобилем около госпитался в Алтайском крае. Там он проходил лечение.

По словам близкого друга погибшего, на улице было жарко и Александр отправился с друзьями на пляж. Когда они уже возвращались назад, то на обочине его сбил автомобиль. За рулем находилась нетрезвая девушка.

Александр получил открытые переломы обеих ног. Однако когда приехала скорая, он сам встал и дошел до машины. Мужчину привезли в госпиталь, но там ему стало хуже. Его отправили в новосибирскую больницу, где он скончался.

Очевидцы рассказали, что девушка, находившаяся за рулем, тоже была на пляже и решила покататься на машине отца. У нее не было прав. Владельцу машины уже выписан штраф. А сама 21-летняя девушка пока не понесла наказания. Известно, что она отказалась проходить медосвидетельствование, сообщили в УГИБДД по Алтайскому краю.

У скончавшегося остались мама, дочка, две сестры и брат. До спецоперации Александр был автомехаником. Однако потом стал заниматься сельским хозяйством.

Александр выжил в бою, и не в одном, а погиб в ДТП. Почти год парень на СВО был, награжден орденом Мужества. Перед Новым годом он получил осколочное ранение, но после лечения в марте опять улетел туда к своим товарищам. В этот раз он в госпиталь попал не с ранением, а с грыжей, — добавил друг погибшего.

Военный комиссар Белоярского района Игорь Буров рассказал, что похоронен боец будет с военными почестями, пишет Е1.

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#Ирина Кирилова#18+#СВО#Госпиталь#Переломы#Похороны#Ранение#ДТП#Екатеринбург
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