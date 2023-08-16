В детских садах Ревды нашли нарушения после заражения детей кишечной инфекцией

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Расследование показало, что в детских садах не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводились дезинфекционные работы. В связи с этим норовирусная инфекция распространилась.
В Первоуральском отделе Роспотребнадзора отметили, что такие нарушения влекут административную и гражданско-правовую ответственность. В ведомстве также предложили родителям детей обратиться в консультационный пункт, чтобы проработать вопрос о защите прав пострадавших в суде.