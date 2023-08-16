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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В детских садах Ревды нашли нарушения после заражения детей кишечной инфекцией

В детских садах Ревды нашли нарушения после заражения детей кишечной инфекцией

16 августа 2023, 11:35
Фото: Midjourney
После того, как в детских садах №50, 34 и 17 в Ревде дети заразились кишечной инфекцией, Роспотребнадзор провел расследование. В результате были найдены нарушения.

Расследование показало, что в детских садах не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводились дезинфекционные работы. В связи с этим норовирусная инфекция распространилась.

В Первоуральском отделе Роспотребнадзора отметили, что такие нарушения влекут административную и гражданско-правовую ответственность. В ведомстве также предложили родителям детей обратиться в консультационный пункт, чтобы проработать вопрос о защите прав пострадавших в суде.

Детсады Ревды закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
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#Ирина Кирилова#Роспотребнадзор#Проверка#Инфекция#Норовирус#Общество#Ревда#Первоуральск
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