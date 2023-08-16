В детских садах Ревды нашли нарушения после заражения детей кишечной инфекцией

В Первоуральском отделе Роспотребнадзора отметили, что такие нарушения влекут административную и гражданско-правовую ответственность. В ведомстве также предложили родителям детей обратиться в консультационный пункт, чтобы проработать вопрос о защите прав пострадавших в суде.