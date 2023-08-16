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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк

В Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк

16 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в районе Уктуса лошадь провалилась в канализационный люк. Это случилось на перекрестке улиц Щербакова — Самолетной.

Лошадь большая и белая. Это действо лично видел житель Екатеринбурга, о чем он и рассказал, сообщает «КП-Екатеринбург».

Пони рядом стояла с ней. Девчонки, которые вместе с животными пришли, звонили кому-то, а мужчины пытались поднять лошадь, — рассказала екатеринбурженка.

Это происходило около дороги. Женщина утверждает, что в люке находилась задняя часть коня. Вытащить животное своими силами присутствующим не удалось. О самочувствии коня пока нет никаких данных.

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#Екатеринбург#Лошадь#Канализационный люк#Падение#Происшествия#Дарья Сорокина
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