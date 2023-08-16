В Екатеринбурге лошадь провалилась в канализационный люк

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Лошадь большая и белая. Это действо лично видел житель Екатеринбурга, о чем он и рассказал, сообщает «КП-Екатеринбург».
Пони рядом стояла с ней. Девчонки, которые вместе с животными пришли, звонили кому-то, а мужчины пытались поднять лошадь, — рассказала екатеринбурженка.
Это происходило около дороги. Женщина утверждает, что в люке находилась задняя часть коня. Вытащить животное своими силами присутствующим не удалось. О самочувствии коня пока нет никаких данных.