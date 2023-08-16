tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

В Екатеринбурге на станции метро «Динамо» эвакуировали пассажиров

В Екатеринбурге на станции метро «Динамо» эвакуировали пассажиров

16 августа 2023, 04:24
Фото: Midjourney
Станцию метрополитена «Динамо» в Екатеринбурге закрыли по техническим причинам 15 августа 2023 года.

Полицейские выпустили всех из станции на улицу, но внутрь никого не пускают. Кроме того, поезда теперь проезжают эту остановку, пишет Е1.

По словам одного из очевидцев, по громкоговорителю было объявление, что поезд на «Динамо» не станет останавливаться по техническим причинам.

Как рассказал начальник подземки Андрей Панаиотиди, прошла эвакуация людей в связи с тем, что в ручной клади одного из пассажиров обнаружили странный предмет.

Напомним, ранним утром 15 марта 2023 года в Екатеринбурге начался пожар на станции метро «Уралмаш» из-за короткого замыкания электропроводки. 385 человек эвакуировались из подземки. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание.

385 человек эвакуировано во время пожара на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Кладбище домашних животных в Екатеринбурге снесут ради наземного метроЛюдей с газовыми и перцовыми баллончиками не пускают в метро ЕкатеринбургаМэр Екатеринбурга высказался о строительстве второй ветки метро
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#ЧП#Метро#Станция#Динамо#Технические причины#Станция метро#Полиция#Громкоговоритель#Ручная кладь#Происшествия
Подпишитесь
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34
Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле
Вчера, 16:35
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Вчера, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 09:48
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
14 августа, 13:21