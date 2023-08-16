В Екатеринбурге на станции метро «Динамо» эвакуировали пассажиров

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Полицейские выпустили всех из станции на улицу, но внутрь никого не пускают. Кроме того, поезда теперь проезжают эту остановку, пишет Е1.
По словам одного из очевидцев, по громкоговорителю было объявление, что поезд на «Динамо» не станет останавливаться по техническим причинам.
Как рассказал начальник подземки Андрей Панаиотиди, прошла эвакуация людей в связи с тем, что в ручной клади одного из пассажиров обнаружили странный предмет.
Напомним, ранним утром 15 марта 2023 года в Екатеринбурге начался пожар на станции метро «Уралмаш» из-за короткого замыкания электропроводки. 385 человек эвакуировались из подземки. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание.