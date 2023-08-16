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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В небе над Екатеринбургом запретили полеты «кукурузников»

В небе над Екатеринбургом запретили полеты «кукурузников»

16 августа 2023, 15:27
Фото: 1MI
Полеты «кукурузников» были запрещены в небе над Екатеринбургом с 16 августа. Также запрещены полеты спортивным самолетам и другой технике.

Ограничения будут действовать до начала сентября. Соотвествующее распоряжение подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта, — говорится в распоряжении, подписанном губернатором.

Кроме того, согласно распоряжению, находиться на объектах фестиваля лицам, у которых нет аккредитации, также запрещается. Ограничения будут действовать до 2 сентября.

#Ирина Кирилова#Вертолет#Полет#Запрет#Ограничения#Транспорт#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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