В небе над Екатеринбургом запретили полеты «кукурузников»

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Ограничения будут действовать до начала сентября. Соотвествующее распоряжение подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских судов. Касается территорий объектов, задействованных в проведении мероприятий Международного фестиваля университетского спорта, — говорится в распоряжении, подписанном губернатором.
Кроме того, согласно распоряжению, находиться на объектах фестиваля лицам, у которых нет аккредитации, также запрещается. Ограничения будут действовать до 2 сентября.