В Свердловской области ожидаются грозы и ливни

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
О прогнозе погоды в регионе на ближайшее время рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Пулина, в этот же день в области прогнозируется дневная температура воздуха +26… +31 градус. Также в Екатеринбурге ожидается переменная облачность.
Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей недели прогнозируется жаркая погода до +20 градусов. Однако в ближайшие выходные в городе похолодает до +19 градусов, а также возможны осадки и ветер до 10 метров в секунду.