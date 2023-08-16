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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Свердловской области ожидаются грозы и ливни

В Свердловской области ожидаются грозы и ливни

16 августа 2023, 06:41
Фото: Midjourney
Осадки в виде ливней и гроз ожидаются в Свердловской области днем 16 августа 2023 года.

О прогнозе погоды в регионе на ближайшее время рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Пулина, в этот же день в области прогнозируется дневная температура воздуха +26… +31 градус. Также в Екатеринбурге ожидается переменная облачность.

Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей недели прогнозируется жаркая погода до +20 градусов. Однако в ближайшие выходные в городе похолодает до +19 градусов, а также возможны осадки и ветер до 10 метров в секунду.

Жара продержится еще неделю в Нижнем Тагиле
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