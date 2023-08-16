В Свердловской области появится центр беспилотников

По словам первого заместителя губернатора области Алексея Шмыкова, до 1 сентября 2023 года планируется утверждение нацпроекта по развитию БАС до 2030 года. Для этого планируется создать научно-производственные центры. Всего до 2027 года в России создадут 48 таких центров.