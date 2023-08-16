tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

В Свердловской области появится центр беспилотников

В Свердловской области появится центр беспилотников

16 августа 2023, 15:20
Фото: Midjourney
Научно-производственный центр беспилотников появится в Свердловской области до 2027 года. Регион вошел в число пилотных по созданию подобных центров.

Финансирование будет осуществляться по принципу софинансирования с федеральным бюджетом, сообщает департамент информполитики.

По словам первого заместителя губернатора области Алексея Шмыкова, до 1 сентября 2023 года планируется утверждение нацпроекта по развитию БАС до 2030 года. Для этого планируется создать научно-производственные центры. Всего до 2027 года в России создадут 48 таких центров.

Ожидается, что они обеспечат полный цикл от разработки дронов до прохождения ими сертификации и выпуска в серийное производство.

По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, в числе ключевых партнеров находятся более 15 компаний. Беспилотники могут использоваться для обследования различных объектов, мониторинга местности, а также доставки грузов. По словам Минпромнауки Свердловской области Сергея Пересторонина, гражданские беспилотники помогут в развитии экономики.

В качестве партнеров будущего центра выступают и учебные заведения. Например, минобразования готовит заявку для оснащения школ и техникумов необходимой базой для работы с беспилотниками.

#Ирина Кирилова#Экономика#Беспилотники#Финансирование#Нацпроект#Дроны#Мониторинг#Касается каждого#Свердловская область
Подпишитесь
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Сегодня, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Сегодня, 10:34
Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части
Сегодня, 13:06
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34