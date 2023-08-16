В Свердловской области появится центр беспилотников

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Финансирование будет осуществляться по принципу софинансирования с федеральным бюджетом, сообщает департамент информполитики.
По словам первого заместителя губернатора области Алексея Шмыкова, до 1 сентября 2023 года планируется утверждение нацпроекта по развитию БАС до 2030 года. Для этого планируется создать научно-производственные центры. Всего до 2027 года в России создадут 48 таких центров.
Ожидается, что они обеспечат полный цикл от разработки дронов до прохождения ими сертификации и выпуска в серийное производство.
По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, в числе ключевых партнеров находятся более 15 компаний. Беспилотники могут использоваться для обследования различных объектов, мониторинга местности, а также доставки грузов. По словам Минпромнауки Свердловской области Сергея Пересторонина, гражданские беспилотники помогут в развитии экономики.
В качестве партнеров будущего центра выступают и учебные заведения. Например, минобразования готовит заявку для оснащения школ и техникумов необходимой базой для работы с беспилотниками.