Водитель иномарки сбил самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В результате 31-летнего самокатчика госпитализировали в больницу с травмами головы. Очевидцы утверждают, что пострадавший сильно стонал, а его голова была обмотана. Такую картину они наблюдали во время его погрузки в машину скорой помощи, пишет Е1.
Водитель авто хотел успеть проехать на желтый, но не успел и выехал на пешеходный переход, когда уже горел красный. Самокатчик не спешился и, как только загорелся зеленый, дал газу, — рассказал свидетель событий.
В ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и рассказали, что водителю иномарки 32 года.