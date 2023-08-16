Водитель иномарки сбил самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге

В результате 31-летнего самокатчика госпитализировали в больницу с травмами головы. Очевидцы утверждают, что пострадавший сильно стонал, а его голова была обмотана. Такую картину они наблюдали во время его погрузки в машину скорой помощи, пишет Е1.