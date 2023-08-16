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Водитель иномарки сбил самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Водитель иномарки сбил самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге

16 августа 2023, 09:14
Фото: 1MI
На Уралмаше в Екатеринбурге водитель автомобиля Hyundai снес сбил мужчину на самокате на пешеходном переходе. Это произошло в вечернее время 15 августа на проспекте Космонавтов.

В результате 31-летнего самокатчика госпитализировали в больницу с травмами головы. Очевидцы утверждают, что пострадавший сильно стонал, а его голова была обмотана. Такую картину они наблюдали во время его погрузки в машину скорой помощи, пишет Е1.

Водитель авто хотел успеть проехать на желтый, но не успел и выехал на пешеходный переход, когда уже горел красный. Самокатчик не спешился и, как только загорелся зеленый, дал газу, — рассказал свидетель событий.

В ГИБДД подтвердили информацию о ДТП и рассказали, что водителю иномарки 32 года.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Екатеринбург#Уралмаш#Пешеходный переход#Hyundai#Самокат#Травмы головы#Госпитализация#Скорая помощь#ГИБДД
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