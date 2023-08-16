Врачи в Нижнем Тагиле восстановили женщине челюсть фрагментом ее кости

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
У тагильчанки была проблема с нижней челюстью, что стало препятствием для установки зубных протезов. Женщина обратилась в больницу, и врачи предложили ей заменить пустоту в челюсти ее подвздошной костью, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Операция длилась три часа и проходила в два этапа. По словам главврача медицинского учреждения Сергея Овсянникова, подобные вмешательства являются уникальной практикой, так как во время операции работают две бригады хирургов, а также в данном случае есть особенности хирургического доступа.
В настоящее время горожанка проходит реабилитационный курс. Рана на бедре, где была изъята подвздошная кость, будет заживать 10-12 дней. Спустя полгода имплантат перестроится, и тогда пациентка займется установкой зубных протезов нижней челюсти. Также женщина поблагодарила врачей за проведенную операцию.
Напомним, в Нижнем Тагиле нейрохирурги в больнице №1 восстановили пациенту кости черепа с помощью 3D-моделируемого импланта из титановой сетки.