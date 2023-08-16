tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Врачи в Нижнем Тагиле восстановили женщине челюсть фрагментом ее кости

Врачи в Нижнем Тагиле восстановили женщине челюсть фрагментом ее кости

16 августа 2023, 05:28
Фото: 1MI
Хирурги Демидовской больницы в Нижнем Тагиле восстановили челюсть 52-летней пациентке с помощью фрагмента ее подвздошной кости. При этом у женщины сохранились подвижность лицевых мышц и языка.

У тагильчанки была проблема с нижней челюстью, что стало препятствием для установки зубных протезов. Женщина обратилась в больницу, и врачи предложили ей заменить пустоту в челюсти ее подвздошной костью, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Операция длилась три часа и проходила в два этапа. По словам главврача медицинского учреждения Сергея Овсянникова, подобные вмешательства являются уникальной практикой, так как во время операции работают две бригады хирургов, а также в данном случае есть особенности хирургического доступа.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В настоящее время горожанка проходит реабилитационный курс. Рана на бедре, где была изъята подвздошная кость, будет заживать 10-12 дней. Спустя полгода имплантат перестроится, и тогда пациентка займется установкой зубных протезов нижней челюсти. Также женщина поблагодарила врачей за проведенную операцию.

Напомним, в Нижнем Тагиле нейрохирурги в больнице №1 восстановили пациенту кости черепа с помощью 3D-моделируемого импланта из титановой сетки.

Врачи в Нижнем Тагиле с помощью импланта восстановили пациенту кости черепа
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать девятерых детей из Арамиля спасли от инфаркта врачи областной больницыМинздрав опроверг слухи о массовом увольнении врачей со скорой помощи в ЕкатеринбургеПациента с гнойным перитонитом из Нижнего Тагила спасли врачи областной больницы
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Здоровье#Хирургия#Реабилитация#Операция#Челюсть#Зубные протезы#Медицина#Врачи#Хирурги#Медики#Больница#Демидовская больница#Пациентка#Женщина
Подпишитесь
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34
Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле
Вчера, 16:35
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Вчера, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 09:48
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
14 августа, 13:21