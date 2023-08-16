Выпавшего из окна ребенка в Нижнем Тагиле перевезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Ребенка упавшего из окна в Екатеринбург отправили, — рассказал TagilCity.ru собственный источник.
Напомним, 15 августа 2023 года мать пострадавшего ребенка ушла из дома по делам, оставив с ним двух старших детей. В то время, когда он находился без надзора, мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего рухнул вниз.
Пострадавшего с повреждениями головы, костей таза и голени доставили в больницу в реанимационное отделение. Про семью ребенка известно, что они часто меняют место проживания, а также мать состоит на учете в полиции.