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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:07

Выпавшего из окна ребенка в Нижнем Тагиле перевезли в Екатеринбург

Выпавшего из окна ребенка в Нижнем Тагиле перевезли в Екатеринбург

16 августа 2023, 15:07
Фото: 1MI
Годовалого мальчика, который выпал из окна семейного общежития в Нижнем Тагиле, перевезли в Екатеринбург.

Ребенка упавшего из окна в Екатеринбург отправили, — рассказал TagilCity.ru собственный источник.

Напомним, 15 августа 2023 года мать пострадавшего ребенка ушла из дома по делам, оставив с ним двух старших детей. В то время, когда он находился без надзора, мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку, после чего рухнул вниз.

Пострадавшего с повреждениями головы, костей таза и голени доставили в больницу в реанимационное отделение. Про семью ребенка известно, что они часто меняют место проживания, а также мать состоит на учете в полиции.

Стали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле
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