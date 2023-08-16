Выявлено превышение диоксида азота в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 16 августа

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Измерения проводились при температуре +22 градуса и ветре, дующем с юго-запада со скоростью двa метра в секунду. Кроме того, утром жители города сообщили о химическом запахе выбросов и ухудшении самочувствия из-за него.
После проведенных измерений было обнаружено превышение нормы содержания диоксида азота в воздухе. Уровень составил 0,3 мг/м3, что является в 1,5 раза вышe предельно допустимой концентрации (ПДК) — 0,2 мг/м3.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.