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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС

За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС

16 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
Инспектора ДПС судят в Екатеринбурге за взятку в размере 100 тысяч рублей. Подозреваемому 32 года.

Мужчину обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Следствие полагает, что в октябре прошлого года инспектор, находясь на ночной смене, получил из рук посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

За эти деньги инспектор снял с задержанного мужчины, в автомобиле которого были найдены вещества, похожие на наркотики, наручники. Также он вернул ему водительские права и разрешил ехать дальше. Помимо этого, инспектор никому не рассказал о произошедшем.

Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Инспектор ДПС#Превышение полномочий#Суд#Взятка#Наркотики#Расследование#Нарушение прав#Тюрьма#Криминал
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