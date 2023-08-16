За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС

За эти деньги инспектор снял с задержанного мужчины, в автомобиле которого были найдены вещества, похожие на наркотики, наручники. Также он вернул ему водительские права и разрешил ехать дальше. Помимо этого, инспектор никому не рассказал о произошедшем.