За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Мужчину обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Следствие полагает, что в октябре прошлого года инспектор, находясь на ночной смене, получил из рук посредника взятку в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
За эти деньги инспектор снял с задержанного мужчины, в автомобиле которого были найдены вещества, похожие на наркотики, наручники. Также он вернул ему водительские права и разрешил ехать дальше. Помимо этого, инспектор никому не рассказал о произошедшем.
Обвиняемому грозит до 8 лет тюрьмы.