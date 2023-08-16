Жарить шашлыки разрешили жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Режим в Екатеринбурге действовал с 8 апреля. При этом в департаменте информполитики региона заявили, что в Свердловской области более 70 садовых товариществ, находящихся на границах лесных парков и особо охраняемых территорий, получат предостережения за нарушения противопожарного режима.
Неосторожное обращение с огнем, по данным Уральской авиабазы, не раз в текущем году становилось причиной пожара. В первую очередь от этого страдали дома, а затем пламя перекидывалось на лес.