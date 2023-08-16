Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды

Семья из Верхней Салды оказалась в сложной ситуации: женщина несколько раз теряла сознание от боли в правом боку. Скорую семья не дождалась, а в больнице Верхней Салды пациентке в приеме отказали из-за отсутствия врачей. Спасли семью сотрудники ГИБДД, которые оперативно отвезли ее в Нижний Тагил.

Все случилось в субботу 12 августа. Жене у меня плохо стало. Думали, что аппендицит. Скорой не было больше 15 минут. Повез ее на своей машине в больницу. В больнице сказали, что врачей нет, — рассказал TagilCity.ru житель Верхней Салды. Состояние женщины было тяжелым — от боли она несколько раз теряла сознание. В результате оказалось, что была реальная угроза жизни. Пока скорую ждали, она 2 раза сознание потеряла. И по дороге 4 или 5 раз. Поехали в Тагил и увидели сотрудников ГИБДД, остановили их, попросили помощи. Сотрудники помогли жену перегрузить в их машину и довезли до ГБ №1 в Нижний Тагил. Врачи сказали, что еще полчаса — и мочевой пузырь мог бы лопнуть, — вспоминает события того дня мужчина. Медики ГБ№1 в Нижнем Тагиле оказали пациентке всю необходимую помощь, установив катетер. Сейчас женщина находится дома, семья благодарна откликнувшимся сотрудникам ГИБДД и врачам. Однако из-за отсутствия врачей в городской больнице Верхней Салды пациентка снова попала в сложную ситуацию: Позвонили в регистратуру в нашей больнице в Салде, а у нас в ней врачей нет. Сказали либо в заводскую обращаться, либо ехать в Тагил. А она не работает на заводе. Четыре врача у нас в городской больнице вроде только. Два терапевта, лор и инфекционист, — рассказывает собеседник редакции. Редакция TagilCity.ru направит запрос в медучреждение и Министерство здравоохранения, чтобы выяснить причины отказа в медицинской помощи данной семье. Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии Узнать подробнее Читайте также: Свердловский Минздрав не хочет отвечать на вопросы депутатов Тагила о дефиците кадров Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области