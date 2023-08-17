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Updated Сегодня, 06:04

Бесследно исчез житель поселка в Невьянском ГО

Бесследно исчез житель поселка в Невьянском ГО

17 августа 2023, 06:04
Фото: 1MI
45-летний Вячеслав Балтычев из поселка Ударник в Невьянском ГО бесследно пропал 14 августа 2023 года.

Рост свердловчанина — 168 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет волос темно-русый, есть залысина. Глаза карие.

Поисками пропавшего мужчины занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 14 августа 2023 года в Салде был найден житель Нижнего Тагила, пропавший 8 августа. Все эти дни он проводил у своих родственников. Его поисками занимались сотрудники полиции.

После того, как в СМИ была опубликована информация о том, что он пропал, мужчине сказали, что его ищут, и он приехал домой.

Поиски пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле завершены
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