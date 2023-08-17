Бесследно исчез житель поселка в Невьянском ГО

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Рост свердловчанина — 168 сантиметров, телосложение нормальное. Цвет волос темно-русый, есть залысина. Глаза карие.
Поисками пропавшего мужчины занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 14 августа 2023 года в Салде был найден житель Нижнего Тагила, пропавший 8 августа. Все эти дни он проводил у своих родственников. Его поисками занимались сотрудники полиции.
После того, как в СМИ была опубликована информация о том, что он пропал, мужчине сказали, что его ищут, и он приехал домой.