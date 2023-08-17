tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Мужчина избил дедушку во дворе Нижнего Тагила

«Бил дедушку с особой жестокостью»: мужчина искалечил прохожего в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 13:42
Фото: 1MI

Мужчина избил дедушку во дворе Нижнего Тагила

16 августа на Гальянке в Нижнем Тагиле мужчина напал на пожилого человека и искалечил его. Пострадавшего забрала карета скорой помощи, а дебошира — полиция.

По словам очевидцев, мужчина, напавший на пожилого человека, был в неадекватном состоянии. Случилось это у одного из подъездов у дома №2 на улице Захарова.

Дедушку медики на скорой увезли в больницу. Не знаю насколько серьезные травмы у него, но избивал этот негодяй его с особой жестокостью, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели происшествия сразу вызвали сотрудников правопорядка, когда дебошир попытался убежать и скрыться с места преступления. Полицейские поймали его и доставили в отделение.

Страшно представить на что такое чудовище способно ночью, когда его никто не видит и не узнает. Убьет ведь, и глазом не моргнет, — отметили тагильчане.

В полиции пояснили, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему.

Мужчина избил до смерти своего знакомого в селе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Убивший подругу в Екатеринбурге 15-летний школьник оказался сыном экс-депутатаПытался расчленить: подросток убил девушку из ревности в ЕкатеринбургеПредприниматель из Первоуральска избил таксиста из-за бутылки пива
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#18+#Инцидент#Полиция#Избиение#Дедушка#Прохожий#Происшествия
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
Сегодня, 07:38
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Вчера, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Вчера, 10:34
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Вчера, 03:34