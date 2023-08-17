«Бил дедушку с особой жестокостью»: мужчина искалечил прохожего в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По словам очевидцев, мужчина, напавший на пожилого человека, был в неадекватном состоянии. Случилось это у одного из подъездов у дома №2 на улице Захарова.
Дедушку медики на скорой увезли в больницу. Не знаю насколько серьезные травмы у него, но избивал этот негодяй его с особой жестокостью, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели происшествия сразу вызвали сотрудников правопорядка, когда дебошир попытался убежать и скрыться с места преступления. Полицейские поймали его и доставили в отделение.
Страшно представить на что такое чудовище способно ночью, когда его никто не видит и не узнает. Убьет ведь, и глазом не моргнет, — отметили тагильчане.
В полиции пояснили, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему.