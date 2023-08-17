В Нижнем Тагиле на площади горняков началось благоустройство тротуаров

От улицы Космонавтов до Черных по улице Фрунзе специалистами завершается укладка плитки на трамвайных путях. Продолжаются и работы по обустройству тротуаров. По этому направлению планируется уже 17 августа выйти на 60% выполнения от общего объема. Уже почти завершен демонтаж пешеходных дорожек около памятника горнякам. Новая плитка там начнет появляться уже на следующей неделе.