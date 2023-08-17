В Нижнем Тагиле на площади горняков началось благоустройство тротуаров

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, ремонт идет по графику. На данный момент от улицы Верхняя Черепанова до улицы Космонавтов проложен второй слой асфальта. Подрядчик уже благоустраивает газоны.
От улицы Космонавтов до Черных по улице Фрунзе специалистами завершается укладка плитки на трамвайных путях. Продолжаются и работы по обустройству тротуаров. По этому направлению планируется уже 17 августа выйти на 60% выполнения от общего объема. Уже почти завершен демонтаж пешеходных дорожек около памятника горнякам. Новая плитка там начнет появляться уже на следующей неделе.
Памятник был открыт 20 мая 1965 года к 20-летию победы и стал первым в Нижнем Тагиле мемориалом, который посвящен погибшим в ВОВ.
Хорошо, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы сможем привести в порядок это знаковое место, расположенное напротив здания управления старейшего предприятия города, ведущего свою историю с 1721 года, — сообщил замглавы города по горхозяйству Егор Копысов.