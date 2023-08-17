Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы?

Однако и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут также представлять угрозу. Например, настольные лампы с управлением жестами могут передавать информацию о нашем присутствии. Если умная камера использует облачное хранилище, то существует вероятность, что при взломе сервера производителя, наша информация может стать доступной для всех в интернете. Был случай, когда одна компания из США была взломана и робот-пылесос отправил личные фотографии пользователя в интернет.