Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Такие продвинутые устройства могут не только слушать нас, как умные колонки или телевизоры с голосовым управлением, но и наблюдать за нами. Это осуществляется через камеры, которые присутствуют в некоторых устройствах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, чтобы избежать таких проблем, большинство производителей стараются заменить камеры на другие сенсоры, такие как лидары и инфракрасные датчики. Например, бюджетные модели роботов-пылесосов используют камеры для определения области уборки, в то время как дорогие модели используют лазерные ли до показывается, чтобы выполнить эту задачу.
Однако и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут также представлять угрозу. Например, настольные лампы с управлением жестами могут передавать информацию о нашем присутствии. Если умная камера использует облачное хранилище, то существует вероятность, что при взломе сервера производителя, наша информация может стать доступной для всех в интернете. Был случай, когда одна компания из США была взломана и робот-пылесос отправил личные фотографии пользователя в интернет.