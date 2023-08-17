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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Чем опасны бюджетные роботы-пылесосы?

17 августа 2023, 13:02
По словам техноблогера Павла Трухачева, бюджетные роботы-пылесосы могут представлять опасность из-за недостатка защиты и хранения персональных данных. В некоторых случаях, умная техника может быть подвержена взлому, особенно если она выпускается малоизвестными компаниями.

Такие продвинутые устройства могут не только слушать нас, как умные колонки или телевизоры с голосовым управлением, но и наблюдать за нами. Это осуществляется через камеры, которые присутствуют в некоторых устройствах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, чтобы избежать таких проблем, большинство производителей стараются заменить камеры на другие сенсоры, такие как лидары и инфракрасные датчики. Например, бюджетные модели роботов-пылесосов используют камеры для определения области уборки, в то время как дорогие модели используют лазерные ли до показывается, чтобы выполнить эту задачу.

Однако и другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, могут также представлять угрозу. Например, настольные лампы с управлением жестами могут передавать информацию о нашем присутствии. Если умная камера использует облачное хранилище, то существует вероятность, что при взломе сервера производителя, наша информация может стать доступной для всех в интернете. Был случай, когда одна компания из США была взломана и робот-пылесос отправил личные фотографии пользователя в интернет.

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