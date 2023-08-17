Девочка в Каменске-Уральском рассказала про мужчину, который удерживал ее в квартире

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Мужчина затащил ребенка к себе под предлогом помочь поискать пульт. После чего он запер дверь и стал говорить, что девочка станет жить у него. При этом он гладил ее по ноге, рассказали в Telegram-канале «4-й канал. Екатеринбург. Новости».
Мать девочки не понимает, почему он так поступил. По ее словам, он раньше нередко угощал ее детей конфетами. Известно, что у матери и отчима ребенка имеются судимости по разным статьям.
Напомним, происшествие случилось вечером 15 августа 2023 года. По словам местных жителей, этот мужчина недавно освободился из тюрьмы. Делом также заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.