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Девочка в Каменске-Уральском рассказала про мужчину, который удерживал ее в квартире

Девочка в Каменске-Уральском рассказала про мужчину, который удерживал ее в квартире

17 августа 2023, 06:31
Фото: 1MI
Девятилетняя девочка из Каменска-Уральского, которую удерживал в квартире мужчина, рассказала о том, что произошло.

Мужчина затащил ребенка к себе под предлогом помочь поискать пульт. После чего он запер дверь и стал говорить, что девочка станет жить у него. При этом он гладил ее по ноге, рассказали в Telegram-канале «4-й канал. Екатеринбург. Новости».

Мать девочки не понимает, почему он так поступил. По ее словам, он раньше нередко угощал ее детей конфетами. Известно, что у матери и отчима ребенка имеются судимости по разным статьям.

Напомним, происшествие случилось вечером 15 августа 2023 года. По словам местных жителей, этот мужчина недавно освободился из тюрьмы. Делом также заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Дети#Ребенок#ЧП#Полиция#Проверка#Мужчина#Квартира#Происшествия#Каменск-Уральский
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