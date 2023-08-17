Девочка в Каменске-Уральском рассказала про мужчину, который удерживал ее в квартире

Мужчина затащил ребенка к себе под предлогом помочь поискать пульт. После чего он запер дверь и стал говорить, что девочка станет жить у него. При этом он гладил ее по ноге, рассказали в Telegram-канале «4-й канал. Екатеринбург. Новости».