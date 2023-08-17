Девушка пролетела в лифте 8 этажей в доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Это произошло в утреннее время 17 августа в ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а. С девушкой все в порядке, она не пострадала, сообщает Е1.
Инцидент попал на записи видеокамер. Известно, что в управляющей компании падение не подтверждают, а говорят, что лифт просто набирал скорость.
Издание сообщает, что лифт пролетел с 16-го по 8-й этаж. Жильцы и ранее жаловались на его частые поломки.
Они утверждают, что до инцидента лифт трясся неделю. После инцидента в УК «Набережная» вызвали главного инженера и начальника участка от компании-производителя лифта. Здесь отрицают падение кабины.