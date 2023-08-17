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Updated Сегодня, 09:27

Девушка пролетела в лифте 8 этажей в доме в Екатеринбурге

Девушка пролетела в лифте 8 этажей в доме в Екатеринбурге

17 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге упал лифт — о пролетел 8 этажей вниз. Внутри находилась девушка.

Это произошло в утреннее время 17 августа в ЖК «Монблан» на Крестинского, 35а. С девушкой все в порядке, она не пострадала, сообщает Е1.

Инцидент попал на записи видеокамер. Известно, что в управляющей компании падение не подтверждают, а говорят, что лифт просто набирал скорость.

Издание сообщает, что лифт пролетел с 16-го по 8-й этаж. Жильцы и ранее жаловались на его частые поломки.

Они утверждают, что до инцидента лифт трясся неделю. После инцидента в УК «Набережная» вызвали главного инженера и начальника участка от компании-производителя лифта. Здесь отрицают падение кабины.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Лифт#Девушка#8 этажей#Дом#Происшествия
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